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18:18 (мск), источник: Sport24

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Авангардом» в КХЛ

В Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Авангардом». Встреча завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 4:1.

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За хозяев голы в матче забивали Питер Холланд (27-я минута), Александр Протапович (45), Анатолий Голышев (46) и Корбиниан Хольцер (60).

В составе омского клуба единственную шайбу забросил Клим Костин на 17-й минуте.

«Автомобилист» одержал 4-ю подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ. В предыдущих матчах он победил минское «Динамо» (2:1), «Спартак» (1:0) и «Йокерит» (2:0).

«Авангард» терпит третье поражение кряду.

«Автомобилист» набрал в 47 матчах 59 очков и с этим показателем занимает 5-е место в Восточной конференции. «Авангард», в активе которого 62 очка после 47 матчей, находится на 2-й позиции в Восточной конференции.

Автомобилист
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Авангард
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