«Автомобилист» одержал волевую победу над «Авангардом» в КХЛ
В Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Авангардом». Встреча завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 4:1.
В Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Авангардом». Встреча завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 4:1.
За хозяев голы в матче забивали Питер Холланд (27-я минута), Александр Протапович (45), Анатолий Голышев (46) и Корбиниан Хольцер (60).
В составе омского клуба единственную шайбу забросил Клим Костин на 17-й минуте.
«Автомобилист» одержал 4-ю подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ. В предыдущих матчах он победил минское «Динамо» (2:1), «Спартак» (1:0) и «Йокерит» (2:0).
«Авангард» терпит третье поражение кряду.
«Автомобилист» набрал в 47 матчах 59 очков и с этим показателем занимает 5-е место в Восточной конференции. «Авангард», в активе которого 62 очка после 47 матчей, находится на 2-й позиции в Восточной конференции.