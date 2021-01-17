«Автомобилист» одержал волевую победу над «Авангардом» в КХЛ

«Автомобилист» одержал 4-ю подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ. В предыдущих матчах он победил минское «Динамо» (2:1), «Спартак» (1:0) и «Йокерит» (2:0).

«Автомобилист» набрал в 47 матчах 59 очков и с этим показателем занимает 5-е место в Восточной конференции. «Авангард», в активе которого 62 очка после 47 матчей, находится на 2-й позиции в Восточной конференции.