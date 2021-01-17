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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» в гостях проиграло «Ак Барсу», не забросив ни одной шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Петров и Патрис Кормье. Свой третий шат-аут в сезоне оформил голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн, который отразил 31 бросок.

Это четвёртое поражение нижегородского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома встретится с рижским «Динамо», а «Торпедо» в Нижнем Новогороде — с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 19 января.

Ак Барс
2:0
0:0, 0:0, 2:0
Торпедо НН
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