«Сибирь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо»

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Сибири» Микаэль Руохомаа. Два очка в составе гостей набрал Егор Миловзоров (1+1).