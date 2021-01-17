ЦСКА обыграл СКА и укрепил лидерство в Западной конференции КХЛ

Хоккей, КХЛ, Неделя 2117.01.2021, 18:00 (МСК UTC+3)МСК "ЦСКА Арена", 2636 зрителей
|Игорь Никитин
|Валерий Брагин
|Ларс Юханссон
|Ярослав Аскаров
|00:51
|Командный штраф
|09:12
|Брендан Лайпсик(Александр Попов, Никита Сошников)
|12:47
|Брендан Лайпсик
|19:42
|Богдан Киселевич
|38:02
|Андрей Кузьменко
|38:36
|Константин Окулов(Богдан Киселевич, Максим Шалунов)
|42:40
|Эмиль Галимов(Йоонас Кемппайнен, Кирилл Кирсанов)
|44:48
|Сергей Андронов(Мэт Робинсон)
|46:16
|Виктор Антипин
|54:41
|Антон Слепышев
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)