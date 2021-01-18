Голкипер «Ак Барса» Рейдеборн впервые в сезоне признан лучшим вратарем недели КХЛ

На счету Рейдеборна две победы в двух матчах недели, одна из которых «сухая». Его процент отраженных бросков составил 98,28%, коэффициент надежности — 0,50. «Сухая» серия шведа в данный момент составляет 116 минут и 18 секунд. Он стал лучшим голкипером недели впервые в сезоне.

Команда Ак Барс

Лучшим защитником назван Корбиниан Хольцер из екатеринбургского «Автомобилиста». Вместе с командой Хольцер одержал четыре победы в четырех матчах. Немецкий защитник набрал 2 (1 гол + 1 результативная передача) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». Он нанес 12 бросков по воротам соперника, совершил три силовых приема и блокировал три.

Лучшим нападающим признан еще один игрок «Автомобилиста» канадец Питер Холланд. На его счету 7 (4+3) очков в четырех матчах, в игре с минским «Динамо» (2:1) он оформил дубль. Форвард екатеринбуржцев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5». Холланд нанес восемь бросков по воротам соперника, блокировал четыре.