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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» назвал состав на гостевую серию в КХЛ

Сегодня, 18 января, ХК «Барыс» отправился на очередной выезд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте клуба.

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Команде предстоит поездка по маршруту Хельсинки — Москва — Подольск. 19 января «Барыс» сыграет с «Йокеритом», 21 января — с «Динамо», а 23 января закроет выездную серию встречей с «Витязем».

Столичный клуб отправился на выезд в следующем составе:

  • Вратари: Хенрик Карлссон, Йони Ортио, Сергей Кудрявцев;
  • Защитники: Джесси Блэкер, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Даррен Диц, Алекс Линтуниеми, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Диллон Хетерингтон, Егор Шалапов;
  • Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Фил Варон, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Якоб Лилья, Максим Мусоров, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэттью Фрэттин, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место, набрав 51 очко в 44-х матчах.

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