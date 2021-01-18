«Барыс» назвал состав на гостевую серию в КХЛ
Сегодня, 18 января, ХК «Барыс» отправился на очередной выезд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте клуба.
Сегодня, 18 января, ХК «Барыс» отправился на очередной выезд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте клуба.
Команде предстоит поездка по маршруту Хельсинки — Москва — Подольск. 19 января «Барыс» сыграет с «Йокеритом», 21 января — с «Динамо», а 23 января закроет выездную серию встречей с «Витязем».
Столичный клуб отправился на выезд в следующем составе:
В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место, набрав 51 очко в 44-х матчах.