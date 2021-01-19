Роспотребнадзор разрешил пускать зрителей на арены Подмосковья

Ранее стало известно, что областной Минспорт запросил у Роспотребнадзора разрешение проводить соревнования в регионе со зрителями.

— Роспотребнадзор ответил на наше заявление, — цитирует Терюшкова bookmaker-ratings. ru. — Прислали, что они не против присутствия зрителей, упираясь на предписания Роспотребнадзора.

Сейчас пишем письма всем клубам, которые подавали нам заявки. Разрешаем пускать зрителей до 20 процентов с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: социальной дистанции, масок, перчаток и дезинфекции.

— Почему все-таки не более 20 процентов?

— Если брать социальную дистанцию со всех сторон, то не аренах получится как раз не более 20 процентов вместимости. Сегодняшний матч «Витязя» пройдет при зрителях.