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22:06 (мск), источник: ТАСС

«Нефтехимик» проиграл с разницей в шесть шайб и повторил свой антирекорд в КХЛ

ТАСС, 19 января. Нижегородское «Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу в Нижнем Новгороде посетило 1 100 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Зият Пайгин (12-я минута), Дамир Жафяров (15), Семен Ручкин (16), Артем Михеев (17), Антон Шенфельд (22), Энди Миле (27) и Джастин Клус (42). У гостей гол на счету Марата Хайруллина (4).

Команда
Нефтехимик

«Нефтехимик» повторил свой худший результат в КХЛ, уступив с разницей в шесть шайб. Ранее нижнекамский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 2:8 31 октября 2011 года.

«Торпедо» с 56 очками в 49 матчах поднялось на шестую строчку таблицы Восточной конференции, «Нефтехимик» с 30 очками в 47 встречах идет на предпоследней, 11-й строчке.

В следующем матче «Торпедо» на выезде сыграет с московским «Спартаком» 25 января, нижнекамский клуб — 21 января в гостях с замыкающим таблицу Востока пекинским «Куньлунем».

Торпедо НН
7:1
4:1, 2:0, 1:0
Нефтехимик
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