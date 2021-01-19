«Нефтехимик» проиграл с разницей в шесть шайб и повторил свой антирекорд в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Зият Пайгин (12-я минута), Дамир Жафяров (15), Семен Ручкин (16), Артем Михеев (17), Антон Шенфельд (22), Энди Миле (27) и Джастин Клус (42). У гостей гол на счету Марата Хайруллина (4).

Команда Нефтехимик

«Нефтехимик» повторил свой худший результат в КХЛ, уступив с разницей в шесть шайб. Ранее нижнекамский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 2:8 31 октября 2011 года.

«Торпедо» с 56 очками в 49 матчах поднялось на шестую строчку таблицы Восточной конференции, «Нефтехимик» с 30 очками в 47 встречах идет на предпоследней, 11-й строчке.