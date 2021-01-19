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22:12 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Спартак»

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. ЦСКА обыграл на своей площадке «Спартак» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 2 453 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У армейцев голы на счету Брендэна Лайпсика (15-я минута) и Сергея Андронова (59), который забросил в меньшинстве. В составе красно-белых отличился Илья Талалуев (23).

Команда
Спартак

В третьем матче подряд соперник «Спартака» забросил победную шайбу в меньшинстве. В двух предыдущих встречах красно-белые уступили «Автомобилисту» (0:1) и «Йокериту» (1:3).

«Спартак» и ЦСКА провели четвертый матч в сезоне, до этого дважды в гостях победил ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ), одна выездная победа в активе красно-белых (4:3 ОТ).

ЦСКА возглавляет таблицу Западной конференции с 73 очками в 47 матчах. Подопечные Олега Знарка имеют в активе 50 очков после 48 встреч и идут восьмыми.

Команда Игоря Никитина в следующем матче дома встретится с хабаровским «Амуром» 21 января. «Спартак» примет нижегородское «Торпедо» 25 января.

ЦСКА
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Спартак
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