«Барыс» разгромил «Йокерит» в гостевом матче КХЛ
ХК «Барыс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда Юрия Михайлиса встречалась с финским «Йокеритом» и выиграла со счетом 3:1.
Автором первой шайбы в матче стал Фил Варон, забросивший в меньшинстве за минуту до окончания первого периода.
В начале третьего периода хозяева пробили ворота Хенрика Карлссона и сравняли счет.
Вперед «Барыс» вывел натурализованный форвард сборной Казахстана Кертис Волк, который забил финнам в середине третьего периода.
За три минуты до финальной сирены Волк оформил дубль, реализовав большинство. Голевые передачи на счету Валерия Орехова и Никиты Михайлиса.
А на последних секундах точку в матче поставил Антон Сагадеев, также при численном большинстве «Барыса». Ассистировали ему Якоб Лилья и капитан Даррен Диц.
Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
Одержав победу, «Барыс» остался на восьмом месте Восточной конференции КХЛ, набрав 53 очка в 45-ти играх. У идущего седьмым «Трактора» больше на два балла и на два матча.
После встречи в Хельсинки «Барыс» продолжит гостевую серию. 21 января казахстанская команда в Москве сыграет с «Динамо», а 23 января закроет выезд матчем с «Витязем» в Подольске.