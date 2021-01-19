«Барыс» разгромил «Йокерит» в гостевом матче КХЛ

Команда Юрия Михайлиса встречалась с финским «Йокеритом» и выиграла со счетом 3:1.

Автором первой шайбы в матче стал Фил Варон, забросивший в меньшинстве за минуту до окончания первого периода.

В начале третьего периода хозяева пробили ворота Хенрика Карлссона и сравняли счет.

Вперед «Барыс» вывел натурализованный форвард сборной Казахстана Кертис Волк, который забил финнам в середине третьего периода.

За три минуты до финальной сирены Волк оформил дубль, реализовав большинство. Голевые передачи на счету Валерия Орехова и Никиты Михайлиса.

А на последних секундах точку в матче поставил Антон Сагадеев, также при численном большинстве «Барыса». Ассистировали ему Якоб Лилья и капитан Даррен Диц.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Одержав победу, «Барыс» остался на восьмом месте Восточной конференции КХЛ, набрав 53 очка в 45-ти играх. У идущего седьмым «Трактора» больше на два балла и на два матча.