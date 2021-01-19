Знарок: Не понимаю, что творится в головах у хоккеистов «Спартака»
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок не понимает, что творится в головах у хоккеистов его команды. Об этом Знарок рассказал на
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок не понимает, что творится в головах у хоккеистов его команды. Об этом Знарок рассказал на
Во вторник
«Сегодня мы неплохо играли всю игру, было и движение, много моментов создавали. Третью игру подряд получаем гол в большинстве, с этим надо
«Спартак» имеет в активе 50 очков после 48 встреч и идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче