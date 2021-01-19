Знарок: Не понимаю, что творится в головах у хоккеистов «Спартака»

Во вторник красно-белые уступили ЦСКА со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Красно-белые пропустили решающую шайбу на 59-й минуте встречи, играя в большинстве. В третьем матче подряд соперник «Спартака» забросил победную шайбу в меньшинстве. В двух предыдущих встречах команда Знарка уступила «Автомобилисту» (0:1) и «Йокериту» (1:3).

«Сегодня мы неплохо играли всю игру, было и движение, много моментов создавали. Третью игру подряд получаем гол в большинстве, с этим надо что-то делать, нельзя так играть. Я не понимаю, что творится в головах у игроков. Мы третью игру проигрываем матчи в большинстве», — отметил Знарок.