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19 января, источник: ТАСС

Знарок: Не понимаю, что творится в головах у хоккеистов «Спартака»

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок не понимает, что творится в головах у хоккеистов его команды. Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник красно-белые уступили ЦСКА со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Красно-белые пропустили решающую шайбу на 59-й минуте встречи, играя в большинстве. В третьем матче подряд соперник «Спартака» забросил победную шайбу в меньшинстве. В двух предыдущих встречах команда Знарка уступила «Автомобилисту» (0:1) и «Йокериту» (1:3).

«Сегодня мы неплохо играли всю игру, было и движение, много моментов создавали. Третью игру подряд получаем гол в большинстве, с этим надо что-то делать, нельзя так играть. Я не понимаю, что творится в головах у игроков. Мы третью игру проигрываем матчи в большинстве», — отметил Знарок.

«Спартак» имеет в активе 50 очков после 48 встреч и идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 25 января примут нижегородское «Торпедо».

ЦСКА
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Спартак
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