Тренер «Барыса» назвал главных героев матча с «Йокеритом»
Всего было заброшено пять шайб.
Всего было заброшено пять шайб.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал гостевую игру с «Йокеритом» (4:1), отметив надежную игру Хенрика Карлссона.
«Хорошая игра, каждый сыграл здорово и надежно. Хорошо действовали в обороне, было мало потерь в средней зоне. Была пара моментов во втором периоде, когда запирали в зоне, просили среднюю зону проходить без потерь, четыре штанги было, забивать надо.
После этой игры казахстанский клуб с 53 очками закрепился на восьмом месте в Восточной конференции, а финская команда, в активе которой столько же баллов, расположилась на шестой строчке на «Западе». Следующую игру «Барыс» также проведет на выезде против московского «Динамо» 21 января.