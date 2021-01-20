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09:16 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» назвал главных героев матча с «Йокеритом»

Всего было заброшено пять шайб.

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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал гостевую игру с «Йокеритом» (4:1), отметив надежную игру Хенрика Карлссона.

Команда
Барыс

«Хорошая игра, каждый сыграл здорово и надежно. Хорошо действовали в обороне, было мало потерь в средней зоне. Была пара моментов во втором периоде, когда запирали в зоне, просили среднюю зону проходить без потерь, четыре штанги было, забивать надо. Наконец-то забил Кертис (Волк), а затем сделал дубль, это пойдет ему на пользу. Карли (Хенрик Карлссон) здорово, надежно сыграл. Спасибо еще раз команде», — сказал он.

После этой игры казахстанский клуб с 53 очками закрепился на восьмом месте в Восточной конференции, а финская команда, в активе которой столько же баллов, расположилась на шестой строчке на «Западе». Следующую игру «Барыс» также проведет на выезде против московского «Динамо» 21 января.

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