Тренер «Барыса» назвал главных героев матча с «Йокеритом»

«Хорошая игра, каждый сыграл здорово и надежно. Хорошо действовали в обороне, было мало потерь в средней зоне. Была пара моментов во втором периоде, когда запирали в зоне, просили среднюю зону проходить без потерь, четыре штанги было, забивать надо. Наконец-то забил Кертис (Волк), а затем сделал дубль, это пойдет ему на пользу. Карли (Хенрик Карлссон) здорово, надежно сыграл. Спасибо еще раз команде», — сказал он.