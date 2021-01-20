«Мы отдали игру». Тренер «Йокерита» нашел объяснение поражению от «Барыса»
Команда идет шестой в своей конференции.
Команда идет шестой в своей конференции.
Наставник «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился своими впечатлениями от игры с «Барысом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его комментарий приводит официальный сайт клуба.
Встреча прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
«Казалось, что мы катаемся вполне хорошо, но мысль при этом была потеряна. Было очень много неточных передач, и в результате одной из них соперник вышел вперед. Второй период мы провели лучше, а в третьем сумели сравнять счет. Нужно было переломить игру, однако мы ее отдали. В конце последовали удаления, и сделать финишный рывок в такой ситуации трудно. Соперник действовал строже и забросил свои шайбы, когда было нужно — это и решило исход встречи. Возможно, мы немного устали психологически, однако все это лишь отговорки и объяснения. Мы сейчас не в самом лучшем состоянии, но обязательно к нему придем. Надо подумать, как нам восполнить запасы психической энергии», — сказал Марьямяки.
После этой игры казахстанский клуб с 53 очками закрепился на восьмом месте в Восточной конференции, а финская команда, в активе которой столько же баллов, расположилась на шестой строчке на «Западе». Следующую игру «Барыс» также проведет на выезде — против московского «Динамо» 21 января. В свою очередь «Йокерит» следующий матч проведет в Москве, где 23 января встретится с ЦСКА.