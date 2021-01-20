«Мы отдали игру». Тренер «Йокерита» нашел объяснение поражению от «Барыса»

«Казалось, что мы катаемся вполне хорошо, но мысль при этом была потеряна. Было очень много неточных передач, и в результате одной из них соперник вышел вперед. Второй период мы провели лучше, а в третьем сумели сравнять счет. Нужно было переломить игру, однако мы ее отдали. В конце последовали удаления, и сделать финишный рывок в такой ситуации трудно. Соперник действовал строже и забросил свои шайбы, когда было нужно — это и решило исход встречи. Возможно, мы немного устали психологически, однако все это лишь отговорки и объяснения. Мы сейчас не в самом лучшем состоянии, но обязательно к нему придем. Надо подумать, как нам восполнить запасы психической энергии», — сказал Марьямяки.