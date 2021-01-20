Одни забивали, а другой — уничтожал. Как «Барыс» отомстил «Йокериту» за обидное поражение в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» взял реванш за обидное домашнее поражение от финского «Йокерита» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграв соперников в пятый раз подряд на гостевом льду. Некоторые моменты выездной победы — в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса, как и в октябрьском матче, забили финской команде четыре гола, но в этот раз не развалились в обороне в решающий момент встречи. Возможно, что на игре «Йокерита» сказалась травма Петера Регина, ведь именно датский легионер начал тот фантастический камбэк в Нур-Султане, после которого «Барыс» выдал серию поражений.

Экс-капитан «Йокерита» неудачно упал в первом периоде и покинул лед, а через несколько минут Фил Варон наказал соперников за неудачный розыгрыш шайбы в большинстве. Два психологических удара за первые 20 минут. Финская команда пришла в себя только в третьем периоде, когда Алекс Грант забил ответный гол. Габаритные хоккеисты «Йокерита» шли по сценарию встречи в Нур-Султане.

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«Барыс» снова выигрывал после двух периодов (в этот раз 1:0, а не 2:0), но концовку игры оставил за собой. Для тех, кто не помнит, на своем льду казахстанская команда умудрилась проиграть с 4:0 за 15 минут (4:5 ОТ). Регин оформил тогда дубль. В этот раз героем последних 20 минут в Хельсинки стал Кертис Волк, который сначала забил в равных составах, а потом наказал соперника при розыгрыше большинства.

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Команда Михайлиса оформила полноценный реванш, перетерпев в игре с сильным соперником. Волк, который стал автором победного гола, бросил за матч всего два раза и обе попытки реализовал. Хенрик Карлссон отразил 21 бросок из 22, добившись процента отражения 95,5. Почти 25 минут отыграл Даррен Диц, став лидером в двух командах. Он же бросал чаще всех — шесть раз.

Еще одной важной фигурой, несмотря на отсутствие результативных действий, но совершившей пять силовых приемов, стал Дмитрий Шевченко. 195-сантиметровый форвард отрабатывал в меньшинстве и не раз ложился под шайбу, но ни одну на себя не принял. Критикуемый в последнее время форвард показал, как он умеет играть, если выкладывается на полную. В одном из эпизодов Шевченко отправил соперника через борт (в конце лучших эпизодов второго периода), как «Барыс» это сделал с «Йокеритом» в матче.

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