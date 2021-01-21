Битва на территории «Барыса», или как казахстанцы впервые могут обыграть фаворита КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» ни разу не проиграл «новому» московскому «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в основное время, но и не одержал ни одной победы. О том, сможет ли столичная команда впервые обыграть клуб лучшего снайпера Лиги — в материале корреспондента Vesti.kz.

В Москве «Барыс» сыграет после выездной победы над финским «Йокеритом». Казахстанский клуб закрепился с 53 очками на восьмом месте на «Востоке», а теперь в четвертый раз в истории КХЛ (после смены собственников у россиян в 2019 году) встретится с «Динамо». Москвичи занимают место в топ-4 «Запада» с 61 очком.

Команда Барыс

Хоть клубы и встречались всего три раза, но в каждой встрече была драма. В ноябре 2019 года игра завершилась вничью в основное время — 2:2. У «Барыса» отличились Леонид Метальников с Никитой Михайлисом, но в овертайме Дмитрий Яшкин принес победу российской команде (2:3 ОТ).

В домашнем матче прошлого сезона «Барыс» отыгрался с 0:2 и даже вышел вперед. С 25 по 45 минуты отличились Дастин Бойд, Антон Сагадеев и Роман Старченко. Но волевой победы не получилось: сначала Андре Петерссон сравнял счет, а в овертайме гол забил Вадим Шипачев (4:3 ОТ).

В текущем сезоне столичный клуб был еще ближе к победе. Дубль Даррена Дица и голы Кертиса Волка с Линусом Виделлем к 38-й минуте создали преимущество в два гола (4:2). Но дуплет от Шипачева спас российский клуб от поражения. В дополнительное время отличился Даниил Тарасов (4:5 ОТ) и москвичи снова выиграли.

Будет ли наконец долгожданная победа? Возможно. Российская команда умеет уверенно играть на своем льду, но в последних десяти играх проиграла три встречи и все — командам с Восточной конференции. «Металлург» с «Ак Барсом» забили москвичам 13 голов на двоих, а «Сибирь» вырвала победу в буллитной серии (3:4 Б).

Соперники примерно с одинаковой успешностью играют на обоих площадках, поэтому шансы на победу одной из команд почти равны. Фаворит, естественно, российский клуб, но казахстанский конкурент способен продолжить беспроигрышную серию в дуэли. За «Динамо» выступают лучший снайпер и первый распасовщик Лиги — Яшкин (31 гол) и Шипачев (36 передач).

Где же шансы на победу для «Барыса»? Они за пределами 60 минут. Если «Барыс» вытерпит и не проиграет, то в дополнительное время статистика может быть уже на его стороне. «Динамо» выиграло четыре матча в овертайме, не потерпев ни одного поражения (в буллитах баланс 3:2). У «Барыса» шесть побед и три поражения (2:3).

Таким образом, можно предположить, что у казахстанской команды есть шансы набрать очки в дуэли с москвичами. Ожидаем, что «Барыс» готов переиграть «Динамо», ведь два раза подряд был к этому близок, но не хватило лишь немного удачи, чтобы удержать преимущество. Возможно, что успех придет в дополнительной пятиминутке, где «Динамо» в новом чемпионате еще не обыгрывали, а «Барыс» там, как «хозяин поля».