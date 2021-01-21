Рижское «Динамо» проиграло «Металлургу» и потеряло шансы на выход в плей-офф КХЛ

В составе победителей голами отметились Тэйлор Бек (1-я минута), Сергей Мозякин (4, 60), Николай Прохоркин (17) и Николай Кулемин (46). У латвийского клуба шайбы на счету Микса Индрашиса (43), Рихардса Букартса (47) и Геннадия Столярова (56).

«Динамо» проиграло пятую кряду встречу «Металлургу», в предыдущем матче клубу было засчитано техническое поражение в связи с пропуском встречи из-за ряда заразившихся коронавирусом игроков.

Команда Динамо Р

Рижане занимают последнее, 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 23 очка в 47 матчах. Команда Петериса Скудры потеряла шансы на выход в плей-офф. «Металлург» с 63 очками в 48 матчах идет третьим в таблице на Востоке.

В следующем матче рижское «Динамо» сыграет на выезде 23 января с московским «Динамо». «Металлург» 26 января встретится на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».