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19:49 (мск), источник: ТАСС

Рижское «Динамо» проиграло «Металлургу» и потеряло шансы на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 21 января. Магнитогорский «Металлург» обыграл на своей площадке со счетом 5:3 рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-Металлург» в присутствии 1 100 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голами отметились Тэйлор Бек (1-я минута), Сергей Мозякин (4, 60), Николай Прохоркин (17) и Николай Кулемин (46). У латвийского клуба шайбы на счету Микса Индрашиса (43), Рихардса Букартса (47) и Геннадия Столярова (56).

«Динамо» проиграло пятую кряду встречу «Металлургу», в предыдущем матче клубу было засчитано техническое поражение в связи с пропуском встречи из-за ряда заразившихся коронавирусом игроков.

Команда
Динамо Р

Рижане занимают последнее, 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 23 очка в 47 матчах. Команда Петериса Скудры потеряла шансы на выход в плей-офф. «Металлург» с 63 очками в 48 матчах идет третьим в таблице на Востоке.

В следующем матче рижское «Динамо» сыграет на выезде 23 января с московским «Динамо». «Металлург» 26 января встретится на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».

В другом матче дня череповецкая «Северсталь» со счетом 6:3 обыграла в гостях «Автомобилист». Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов забросил три шайбы и стал вторым в списке самых молодых авторов хет-трика в КХЛ (18 лет 236 дней). Рекорд принадлежит финну Эли Толванену (18 лет 123 дня) из «Йокерита». До Гуслистова хет-триком за «Северсталь» последний раз отмечался Павел Бучневич в сезоне-2015/16, сейчас россиянин представляет в Национальной хоккейной лиге «Нью-Йорк Рейнджерс».

Металлург Мг
5:3
3:0, 0:0, 2:3
Динамо Р
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