«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб

В составе победителей шайбы забросили Либор Гудачек (4-я минута), Рафаэль Бикмуллин (26, 33), Марат Хайруллин (27), Алексей Волгин (30) и Михаил Сидоров (55), у проигравших отличились Глеб Шашков (12), Сергей Монахов (15), Итан Уэрек (21), Спенсер Фу (31) и Войтех Мозик (47).

Команда Куньлунь

«Нефтехимик» в третий раз в сезоне обыграл китайскую команду, один матч завершился победой «Куньлуня». В случае поражения в этой игре клуб из Нижнекамска лишался шансов выйти в плей-офф.

В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает предпоследнее, 11-е место, набрав 32 очка в 48 матчах, «Куньлунь» идет на последней строчке, имея в активе 30 очков после 46 игр. В следующем матче нижнекамский клуб 26 января на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью», команда из Пекина днем ранее в гостях встретится с подольским «Витязем».