Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
13
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Барыс
02
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Сибирь
30
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Локомотив
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Нефтехимик
56
Хоккей. НХЛ
22.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
22.01
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22.01
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22.01
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
22.01
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Северсталь
36
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Динамо Р
53
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
22.01
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
22.01
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
21:47 (мск), источник: ТАСС

«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл пекинский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Мытищах в присутствии 249 зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Либор Гудачек (4-я минута), Рафаэль Бикмуллин (26, 33), Марат Хайруллин (27), Алексей Волгин (30) и Михаил Сидоров (55), у проигравших отличились Глеб Шашков (12), Сергей Монахов (15), Итан Уэрек (21), Спенсер Фу (31) и Войтех Мозик (47).

Команда
Куньлунь

«Нефтехимик» в третий раз в сезоне обыграл китайскую команду, один матч завершился победой «Куньлуня». В случае поражения в этой игре клуб из Нижнекамска лишался шансов выйти в плей-офф.

В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает предпоследнее, 11-е место, набрав 32 очка в 48 матчах, «Куньлунь» идет на последней строчке, имея в активе 30 очков после 46 игр. В следующем матче нижнекамский клуб 26 января на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью», команда из Пекина днем ранее в гостях встретится с подольским «Витязем».

В другом матче игрового дня челябинский «Трактор» дома в овертайме обыграл уфимский «Салават Юлаев» (2:1).

Куньлунь
5:6
2:1, 2:4, 1:1
Нефтехимик
 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Кокорин заявил, что покидает «Спартак» и вылетает в Италию
ЦСКА десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ
Три россиянки финишировали в топ-10 в индивидуальной гонке на КМ
Овечкин пропустит минимум четыре матча «Вашингтона» в НХЛ
«Зенит» в Дубае разгромил бывший клуб Олега Кононова
СМИ: Зидана в «Реале» может сменить тренер «Ривер Плейта»
30 лучших спортивных товаров до 1000 рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь