«Барыс» обыграл московское «Динамо» и продлил беспроигрышную серию до трех матчей в КХЛ

Встреча прошла в столице России и завершилась со счетом в пользу казахстанской команды.

Начало игры осталось за хозяевами льда, которые рассчитывали забить быстрый гол. Но астанчане слаженно оборонялись, плюс внимательно действовал Хенрик Карлссон.

К середине первого периода гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот, а вскоре они дважды огорчили Александра Еременко. На 16-й минуте отличился Джесси Блэкер, а на 19-й успех закрепил Павел Акользин.

Второй отрезок игры выдался достаточно захватывающим. Москвичи очень пытались отыграть хотя бы одну шайбу, но вместо этого в третий раз пропустили от Романа Старченко. Сначала арбитры засчитали гол после видеоповтора, затем после очередного просмотра по запросу тренера динамовцев Владимира Крикунова его отменили.

В начале третьего периода Кертис Волк казалось бы отметился точным броском, но после очередного видеопросмотра шайбу не засчитали, так как она прошла сквозь приподнятые ворота.

Под занавес матча «бело-голубые» сняли вратаря, но численным перевесом им не удалось воспользоваться. Как итог, 2:0 — заслуженная победа «Барыса».

После этой игры «барсы», набрав 55 очков, закрепились на восьмом месте в Восточной конференции, а динамовцы с 61 баллом в активе остались на четвертой строчке на «Западе».