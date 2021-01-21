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22:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл московское «Динамо» и продлил беспроигрышную серию до трех матчей в КХЛ

«Барыс» победил московское «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в столице России и завершилась со счетом в пользу казахстанской команды.

Начало игры осталось за хозяевами льда, которые рассчитывали забить быстрый гол. Но астанчане слаженно оборонялись, плюс внимательно действовал Хенрик Карлссон.

К середине первого периода гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот, а вскоре они дважды огорчили Александра Еременко. На 16-й минуте отличился Джесси Блэкер, а на 19-й успех закрепил Павел Акользин.

Второй отрезок игры выдался достаточно захватывающим. Москвичи очень пытались отыграть хотя бы одну шайбу, но вместо этого в третий раз пропустили от Романа Старченко. Сначала арбитры засчитали гол после видеоповтора, затем после очередного просмотра по запросу тренера динамовцев Владимира Крикунова его отменили.

В начале третьего периода Кертис Волк казалось бы отметился точным броском, но после очередного видеопросмотра шайбу не засчитали, так как она прошла сквозь приподнятые ворота.

Под занавес матча «бело-голубые» сняли вратаря, но численным перевесом им не удалось воспользоваться. Как итог, 2:0 — заслуженная победа «Барыса».

После этой игры «барсы», набрав 55 очков, закрепились на восьмом месте в Восточной конференции, а динамовцы с 61 баллом в активе остались на четвертой строчке на «Западе».

Напомним, что ранее «Барыс» выиграл у «Амура» (3:2) и «Йокерита» (4:1). Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде с «Витязем» 23 января.

ХК Динамо
0:2
0:2, 0:0, 0:0
Барыс
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