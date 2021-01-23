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20:40 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» прервал трехматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Хельсинкский «Йокерит» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Шрёдер (25-я минута), Маркус Хянникяйнен (48) и Марко Анттила (51), у проигравших отличился Иван Телегин (34).

«Йокерит» прервал трехматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ. Предыдущее поражение армейцы потерпели 14 января, в гостях проиграв ярославскому «Локомотиву».

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В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА, который ранее обеспечил себе место в плей-офф, продолжает занимать первое место, набрав в 49 матчах 75 очков. «Йокерит» с 55 очками после 45 игр идет пятым.

В следующем матче «Йокерит» 25 января примет омский «Авангард», ЦСКА 27 января в гостях сыграет с московским «Динамо».

Также в субботу московское «Динамо» на своем льду обыграло одноименный клуб из Риги — 5:2. Нападающий Вадим Шипачев стал лучшим ассистентом команды в КХЛ, в его активе 144 результативные передачи. В других матчах игрового дня «Барыс» из Нур-Султана в гостях в овертайме обыграл подольский «Витязь» (5:4), а ярославский «Локомотив» также на выезде оказался сильнее «Сочи» (5:1).

ЦСКА
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Йокерит
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