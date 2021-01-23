«Йокерит» прервал трехматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Хельсинкский «Йокерит» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Хельсинкский «Йокерит» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Шрёдер (25-я минута), Маркус Хянникяйнен (48) и Марко Анттила (51), у проигравших отличился Иван Телегин (34).
«Йокерит» прервал трехматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ. Предыдущее поражение армейцы потерпели 14 января, в гостях проиграв ярославскому «Локомотиву».
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА, который ранее обеспечил себе место в
В следующем матче «Йокерит» 25 января примет омский «Авангард», ЦСКА 27 января в гостях сыграет с московским «Динамо».
Также в субботу московское «Динамо» на своем льду обыграло одноименный клуб из Риги — 5:2. Нападающий Вадим Шипачев стал лучшим ассистентом команды в КХЛ, в его активе 144 результативные передачи. В других матчах игрового дня «Барыс» из