«Йокерит» прервал трехматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА, который ранее обеспечил себе место в плей-офф, продолжает занимать первое место, набрав в 49 матчах 75 очков. «Йокерит» с 55 очками после 45 игр идет пятым.

Также в субботу московское «Динамо» на своем льду обыграло одноименный клуб из Риги — 5:2. Нападающий Вадим Шипачев стал лучшим ассистентом команды в КХЛ, в его активе 144 результативные передачи. В других матчах игрового дня «Барыс» из Нур-Султана в гостях в овертайме обыграл подольский «Витязь» (5:4), а ярославский «Локомотив» также на выезде оказался сильнее «Сочи» (5:1).