«Все красавцы». «Барыс» показал видео из победной раздевалки после матча с «Витязем»
Михайлис отметил, что команда билась до конца.
Михайлис отметил, что команда билась до конца.
ХК «Барыс» показал видео своей победной раздевалки после матча с подольским «Витязем», сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в гостях и завершилась выигрышем казахстанской команды овертайме со счетом 5:4. После матча главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис отметил, что команда билась до конца.
«Парни, мощная игра в нашем исполнении. Мы бились до конца. Мы достойны этой победы. Все красавцы», — сказал Михайлис в раздевалке.
Следующий матч «Барыс» проведет 26 января в