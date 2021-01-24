«Все красавцы». «Барыс» показал видео из победной раздевалки после матча с «Витязем»

ХК «Барыс» показал видео своей победной раздевалки после матча с подольским «Витязем», сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в гостях и завершилась выигрышем казахстанской команды овертайме со счетом 5:4. После матча главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис отметил, что команда билась до конца.

«Парни, мощная игра в нашем исполнении. Мы бились до конца. Мы достойны этой победы. Все красавцы», — сказал Михайлис в раздевалке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JQ5XfFy6M1s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.