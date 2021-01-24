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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Все красавцы». «Барыс» показал видео из победной раздевалки после матча с «Витязем»

Михайлис отметил, что команда билась до конца.

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Источник: РИА "Новости"

ХК «Барыс» показал видео своей победной раздевалки после матча с подольским «Витязем», сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в гостях и завершилась выигрышем казахстанской команды овертайме со счетом 5:4. После матча главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис отметил, что команда билась до конца.

«Парни, мощная игра в нашем исполнении. Мы бились до конца. Мы достойны этой победы. Все красавцы», — сказал Михайлис в раздевалке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Барыс» проведет 26 января в Нур-Султане против челябинского «Трактора».

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4:5ОТ
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