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13:05 (мск), источник: Sport24

Карлссон, Ожиганов и Липон — лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков 19-й игровой недели регулярного чемпионата.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшим вратарем недели стал Хенрик Карлссон из «Барыса». Он одержал три победы в трех матчах и отразил 94,6% бросков при коэффициенте надежности 1,66.

Защитником недели признали Игоря Ожиганова из ЦСКА, на счету которого две победы в двух матчах и 3 (1+2) набранных очка. Ожиганов также нанес 10 бросков по воротам соперника, совершил четыре силовых приема и заблокировал два броска.

Форвард рижского «Динамо» Джей Си Липон стал лучшим нападающим недели. Липон набрал 5 (2+3) очков, одержав одну победу в трех матчах недели.

Лучшим новичком впервые был признан Никита Гуслистов («Северсталь»). 18-летний форвард записал на свой счет 4 (3+1) очка в матче против «Автомобилиста» (6:3). Гуслистов стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ среди россиян.

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