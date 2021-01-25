Карлссон, Ожиганов и Липон — лучшие игроки недели в КХЛ
КХЛ назвала лучших игроков 19-й игровой недели регулярного чемпионата.
КХЛ назвала лучших игроков 19-й игровой недели регулярного чемпионата.
Лучшим вратарем недели стал Хенрик Карлссон из «Барыса». Он одержал три победы в трех матчах и отразил 94,6% бросков при коэффициенте надежности 1,66.
Защитником недели признали Игоря Ожиганова из ЦСКА, на счету которого две победы в двух матчах и 3 (1+2) набранных очка. Ожиганов также нанес 10 бросков по воротам соперника, совершил четыре силовых приема и заблокировал два броска.
Форвард рижского «Динамо» Джей Си Липон стал лучшим нападающим недели. Липон набрал 5 (2+3) очков, одержав одну победу в трех матчах недели.
Лучшим новичком впервые был признан Никита Гуслистов («Северсталь»). 18-летний форвард записал на свой счет 4 (3+1) очка в матче против «Автомобилиста» (6:3). Гуслистов стал самым молодым автором