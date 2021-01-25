Хоккеисты минского «Динамо» победили «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

«Северсталь» традиционно неудобный соперник для «зубров», поэтому неудивительно, что с самого начала встречи хозяевам «Минск-Арены» было нелегко. Гости куда чаще старались обострять игру, тревожа при случае Доминика Фурха бросками с различных дистанций. Впрочем, голкипер минчан был на высоте, отразив все попытки «сталеваров» выйти вперед. Ближе к середине стартового отрезка матча игра выровнялась, хозяева стали чаще гостить на чужой половине площадки, беспокоя вратаря «Северстали». Однако он, как и его визави из Минска, ошибок не допускал.

Во втором периоде динамовцы сразу дали понять о серьезности своих намерений, проведя несколько опасных атак. На седьмой минуте Артем Демков откликнулся на передачу Бреннана Менелла и с левого круга вбрасывания вколотил шайбу в ворота Владислава Подъяпольского. Получив гол в свои ворота, гости постарались отодвинуть игру в среднюю зону, и это им удалось. Впрочем, минчане отлично действовали в разрушении атакующих порывов череповчан, и те до перерыва так и не смогли поразить ворота соперников, но несколько опасных атак с бросками им удалось провести.

Третий период череповчане начали в большинстве и смогли реализовать это преимущество, проведя эффектную атаку. Бросок Якоба Берглунда с 6−7 метров от ворот пришелся под ловушку Доминика Фурха, который не выручил «зубров». Однако минчане не сдались, провели несколько опасных выпадов и на 51-й минуте вновь вышли вперед. Отличился Шейн Принс, который мощным броском отправил шайбу в дальний от Владислава Подъяпольского угол ворот.