«Спартак» в овертайме обыграл «Торпедо» в матче КХЛ, прервав серию поражений

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Вишневский (38-я минута), Артем Федоров (57) и Максим Цыплаков (63), у проигравших отличились Крис Уидман (34) и Крис Терри (55).

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев провел свой 600-й матч в КХЛ. Нападающий Сергей Широков отметился результативной передачей в эпизоде с голом Вишневского, это очко стало для него 400-м в КХЛ. «Спартак» прервал серию поражений, которая насчитывала три встречи. На тренерской скамейке красно-белых присутствовал первый вице-президент и генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

Команда Спартак

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает девятое место, в его активе 52 очка в 49 встречах, столько же очков у идущего в зоне плей-офф подольского «Витязя». «Торпедо» на Востоке с 57 очками после 50 матчей идет седьмым. В следующем матче «Спартак» 28 января примет магнитогорский «Металлург», а «Торпедо» 27 января в гостях сыграет с минским «Динамо».

Пекинский «Куньлунь» и нижнекамский «Нефтехимик» лишились шансов на попадание в плей-офф КХЛ. Обе команды уже не смогут догнать идущий восьмым в таблице Восточной конференции «Барыс» из Нур-Султана, который в 47 матчах набрал 57 очков. «Нефтехимик» занимает 11-е место, набрав в 48 матчах 32 очка, «Куньлунь» с 30 очками после 47 игр идет 12-м.