В конференции «Барыса» определились два неудачника сезона

В Восточной конференции КХЛ (Континентальной хоккейной лиги), где выступает казахстанский «Барыс», определились два неудачника сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Куньлунь

Это «Куньлунь Ред Стар» и «Нефтехимик». Китайский клуб в гостях проиграл «Витязю» (0:3), а нижнекамцы потеряли шансы на попадание в плей-офф после того, как «Торпедо» набрало одно очко в матче со «Спартаком» (2:3 ОТ).

В турнирной таблице Восточной конференции «Куньлунь» с 30 очками занимает последнее, 12-е место, а «Нефтехимик» (32) идет строчкой выше.

«Барыс» с 57 очками занимает восьмое месте на «Востоке». Столько же набрали «Торпедо» и «Трактор», но они располагаются выше по дополнительным показателям.