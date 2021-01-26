Нападающий «Барыса» забросил шайбу-привидение в матче КХЛ
В той игре казахстанский клуб выиграл.
В той игре казахстанский клуб выиграл.
Российский телеканал «Матч ТВ» обратил внимание на необычную шайбу, заброшенную хоккеистом «Барыса», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Курьезный эпизод произошел в матче с московским «Динамо». Нападающий «Барыса» Никита Михайлис бросил с острого угла, и шайба оказалась в воротах. Однако повтор показал, что шайба прошла под воротами, и поэтому гол не был засчитан.
«Знакомься, это
Сам матч завершился победой «Барыса» со счетом 2:0. По шайбе забросили Джесси Блэкер и Павел Акользин.