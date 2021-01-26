Нападающий «Барыса» забросил шайбу-привидение в матче КХЛ

Курьезный эпизод произошел в матче с московским «Динамо». Нападающий «Барыса» Никита Михайлис бросил с острого угла, и шайба оказалась в воротах. Однако повтор показал, что шайба прошла под воротами, и поэтому гол не был засчитан.