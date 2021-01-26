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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Барыса» забросил шайбу-привидение в матче КХЛ

В той игре казахстанский клуб выиграл.

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Российский телеканал «Матч ТВ» обратил внимание на необычную шайбу, заброшенную хоккеистом «Барыса», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Курьезный эпизод произошел в матче с московским «Динамо». Нападающий «Барыса» Никита Михайлис бросил с острого угла, и шайба оказалась в воротах. Однако повтор показал, что шайба прошла под воротами, и поэтому гол не был засчитан.

«Знакомься, это шайба-привидение. Она проходит сквозь ворота», — гласит описание.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам матч завершился победой «Барыса» со счетом 2:0. По шайбе забросили Джесси Блэкер и Павел Акользин.

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0:2
0:2, 0:0, 0:0
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