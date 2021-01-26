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10:59 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» получил травму. Известны подробности

В текущем сезоне он набрал 24 очка.

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Форвард казахстанского «Барыса» Мэтт Фрэттин получил травму, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Барыс

33-летний нападающий травмировался в гостевом матче КХЛ с подольским «Витязем» (5:4 ОТ), который он не доиграл до конца.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, Фрэттин подвернул голеностоп.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления игрока пока неизвестны. В текущем сезоне Фрэттин провел 47 матчей и набрал 24 (10+14) очка.

Добавим, что сегодня, 26 января, «Барыс» примет челябинский «Трактор».

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