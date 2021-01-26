Форвард «Барыса» получил травму. Известны подробности
В текущем сезоне он набрал 24 очка.
В текущем сезоне он набрал 24 очка.
Форвард казахстанского «Барыса» Мэтт Фрэттин получил травму, сообщает корреспондент Vesti.kz.
33-летний нападающий травмировался в гостевом матче КХЛ с подольским «Витязем» (5:4 ОТ), который он не доиграл до конца.
Как сообщает официальный сайт КХЛ, Фрэттин подвернул голеностоп.
Степень серьезности травмы и сроки восстановления игрока пока неизвестны. В текущем сезоне Фрэттин провел 47 матчей и набрал 24 (10+14) очка.
Добавим, что сегодня, 26 января, «Барыс» примет челябинский «Трактор».