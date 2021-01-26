Совсем не соперники? Как «Барыс» разбирается с прямым конкурентом по плей-офф КХЛ
На стороне казахстанцев несколько удачных серий.
На стороне казахстанцев несколько удачных серий.
Казахстанский клуб «Барыс» выиграл у челябинского «Трактора» пять матчей подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а в
Столичные хоккеисты претендуют на место в первой пятерке конференции, ведь могут воспользоваться «бонусами» в расписании игр. Серию домашних игр «Барыс» открывает матчем с «Трактором», над которым имеет заметное преимущество в личных встречах: из 41 встречи выиграны 23.
С февраля 2017 года «Барыс» не проигрывает «Трактору» в основное время домашних игр на протяжении семи матчей. Параллельно у столичного клуба есть и еще одна хорошая серия — пять последних игр между соперниками остались за казахстанской командой.
Все они выиграны за 60 минут. Есть преимущество у «Барыса» и за пределами основного времени: казахстанцы победили в пяти случаях из семи. В единственной буллитной серии также выиграл «Барыс», а решающий гол забил защитник Майк Ландин.
Ключевой фигурой, как и еще в нескольких сериях в КХЛ, может стать 34-летний форвард Роман Старченко. Нападающий набрал 25 (12+13) очков в дуэлях с «Трактором» и является первым бомбардиром «Барыса» в текущем составе. В декабрьском гостевом победном матче соперников Старченко открыл счет, а затем отдал две результативные передачи (4:2).
В чем же еще преимущество «Барыса»? Помимо активной серии из четырех победных игр подряд, столичные хоккеисты выиграли семь матчей из десяти последних в КХЛ. «Трактор», напротив, победил только в четырех матчах за такой же временной промежуток. Перед поездкой в
Если «Барыс» победит, то выйдет на шестое место, ведь обойдет «Трактор» с «Торпедо», у которых тоже по 57 очков. По баллам казахстанская команда догонит «Автомобилист», идущий пятым, но екатеринбуржцы сегодня играют с «Металлургом». При определенном стечении обстоятельств «Барыс» может получить преимущество, если добьется положительного результата, а соперники не добудут очков.
Добавим, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Трактором» в