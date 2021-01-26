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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Все силы бросили, чтобы отыграться». Михайлис разобрал поражение от «Трактора» и объяснил замену вратаря

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис по периодам разобрал на пресс-конференции матч с «Трактором», в котором его команда потерпела поражение, сообщают Vesti.kz. Также он объяснил, почему пришлось заменить вратаря Йони Ортио на Хенрика Карлссона.

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— Первый период «Трактор» очень мощно начал. Агрессивно, активно. Не сказать, что мы не были к этому готовы. Знали, что «Трактор» играет первый период очень мощно. Сдерживали атаки, но они все равно просачивались через нашу оборону.

А во втором периоде мы уже выровняли игру, больше вводили шайбу в зону соперника. Несколько хороших моментов было для взятия ворот, один забили. Но где-то, наверное, концентрацию потеряли после этого гола, пропустили на своих же ошибках два гола. Третий период — уже все силы бросили, чтобы отыграться, — сказал Михайлис.

— Вы поменяли вратаря. Что-то случилось с Ортио?

— Да, микротравма у него. Не знаю, сейчас врачи еще обследуют его.

Напомним, «Барыс» и «Трактор» являются конкурентами за место в плей-офф. Команда Михайлиса проиграла в Нур-Султане со счетом 2:3.

Барыс
2:3
0:1, 1:2, 1:0
Трактор
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