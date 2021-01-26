«Все силы бросили, чтобы отыграться». Михайлис разобрал поражение от «Трактора» и объяснил замену вратаря
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис по периодам разобрал на
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис по периодам разобрал на
— Первый период «Трактор» очень мощно начал. Агрессивно, активно. Не сказать, что мы не были к этому готовы. Знали, что «Трактор» играет первый период очень мощно. Сдерживали атаки, но они все равно просачивались через нашу оборону.
А во втором периоде мы уже выровняли игру, больше вводили шайбу в зону соперника. Несколько хороших моментов было для взятия ворот, один забили. Но
— Вы поменяли вратаря.
— Да, микротравма у него. Не знаю, сейчас врачи еще обследуют его.
Напомним, «Барыс» и «Трактор» являются конкурентами за место в