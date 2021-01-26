«Нам нужны очки». Наставник «Трактора» разобрал победу над «Барысом»

«Рады победе, нам нужны очки. Если говорить в целом по игре, то такое двоякое впечатление. В начале получалось, во втором и третьем периодах немного отдали инициативу. Прижались к своим воротам, дали сопернику пространство, и игра переместилась в нашу зону. Но, тем не менее, сыграли самоотверженно. Важно было победить сегодня — победили. Готовимся к следующей игре», — цитирует Гатиятулина сайт «Барыса».