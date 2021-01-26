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21:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Нам нужны очки». Наставник «Трактора» разобрал победу над «Барысом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин отметил, что его команда сыграла самоотверженно в матче против «Барыса», который выиграла в Нур-Султане. По его словам, после первого периода оппонент перехватил инициативу.

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«Рады победе, нам нужны очки. Если говорить в целом по игре, то такое двоякое впечатление. В начале получалось, во втором и третьем периодах немного отдали инициативу. Прижались к своим воротам, дали сопернику пространство, и игра переместилась в нашу зону. Но, тем не менее, сыграли самоотверженно. Важно было победить сегодня — победили. Готовимся к следующей игре», — цитирует Гатиятулина сайт «Барыса».

Напомним, матч прошел в Нур-Султане и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Команды являются конкурентами за место в плей-офф.

Барыс
2:3
0:1, 1:2, 1:0
Трактор
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