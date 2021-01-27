ХК «Спартак» ведет переговоры о переезде в «Мегаспорт» на сезон-2021/22

Красно-белые, в том числе и команда, выступающая в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), проводят домашние матчи на «ЦСКА-Арене», куда после начала реконструкции спортивного комплекса ЦСКА переедут армейские команды «Красная Армия» и «Звезда», выступающие, соответственно, в МХЛ и Высшей хоккейной лиге.

Команда Спартак

«“Спартак” и “Мегаспорт” ведут сейчас переговоры по переезду, такой вариант прорабатывается», — рассказал источник.

Столичная команда периодически проводила матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в «Мегаспорте» в разные периоды времени. В основном команда играла там на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра. В последний раз «Мегаспорт» принимал матчи КХЛ в сезоне-2018/19, когда там играло столичное «Динамо».