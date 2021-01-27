ХК «Спартак» ведет переговоры о переезде в «Мегаспорт» на сезон-2021/22
ТАСС, 27 января. Хоккейный клуб «Спартак» находится в стадии переговоров о переезде на следующий сезон на арену «Мегаспорт». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
ТАСС, 27 января. Хоккейный клуб «Спартак» находится в стадии переговоров о переезде на следующий сезон на арену «Мегаспорт». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
«“Спартак” и “Мегаспорт” ведут сейчас переговоры по переезду, такой вариант прорабатывается», — рассказал источник.
Столичная команда периодически проводила матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в «Мегаспорте» в разные периоды времени. В основном команда играла там на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра. В последний раз «Мегаспорт» принимал матчи КХЛ в сезоне-2018/19, когда там играло столичное «Динамо».
Реконструкция армейского спорткомплекса, которая включает снос Ледового спортивного комплекса ЦСКА имени Боброва, дворцов спорта единоборств и тенниса, плавательного бассейна и гимнастического зала и строительства на их месте новой ледовой арены, начнется с середины этого года.