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27 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили нижегородскому «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили нижегородскому «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в пользу команды Дэвида Немировски со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Минчане ни в чем не уступали своим соперникам, однако «автозаводцы» в атаках были более агрессивными, стараясь каждый из выпадов завершить броском по воротам Доминика Фурха. Чешский голкипер «зубров» уже на второй минуте встречи вынужден был капитулировать. Отличился Сергей Гончарук.

В дальнейшем еще дважды опасно бросал Дамир Жафяров, но тут вратарь белорусской команды выручил. У минчан также были моменты для взятия ворот гостей, однако Никита Серебряков ошибок не допускал. На 14-й минуте торпедовцы удвоили свое преимущество. Джастин Клус подоспел к отскоку шайбы и в одно касание отправил ее в ворота минчан.

Получив столь весомое преимущество, гости «Минск-Арены» отошли к своим воротам, уступив инициативу минскому «Динамо». Впрочем, они беспокоили оборонительные порядки соперников острыми контратаками. К сожалению болельщиков «зубров», выпады их любимцев точностью на заключительной стадии атак не отличались.

Нижегородцы же своего шанса закрепить успех не упустили. Неожиданный бросок Джастина Клуса застал врасплох Доминика Фурха.

Третий период команда из Минска начала весьма агрессивно. Атаки следовали на ворота «Торпедо» одна за одной. Дважды гостей спасал их голкипер, однако на 51-й минуте был бессилен и он. Динамовцы провели образцовую атаку, выкатившись втроем на ворота «автозаводцев», и Денис Мосалев эффектно завершил старания партнеров по команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стремясь отыграться, белорусская команда усилила натиск на ворота конкурентов. «Зубры» не раз запирали гостей в их зоне, но вновь безошибочно играл вратарь «автозаводцев», которые праздновали победу. Не помогли минчанам тайм-аут и снятие с игры вратаря незадолго до финальной сирены.

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Динамо Мн
1:3
0:2, 0:1, 1:0
Торпедо НН
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