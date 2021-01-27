Московское «Динамо» обыграло ЦСКА во второй раз в сезоне

Заброшенными шайбами на седьмой минуте у «Динамо» отметились Андрей Сергеев и Магнус Пяярви-Свенссон, на 60-й — Вадим Шипачев и Даниил Тарасов. У ЦСКА отличился Константин Окулов (56).
В текущем сезоне команды обменялись двумя домашними победами. Помимо «Динамо», дважды в сезоне ЦСКА уступал «Йокериту» и «Металлургу».
Армейцы лидируют в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 50 матчах. «Динамо» с 65 очками в 50 встречах идет четвертым.
В следующем матче ЦСКА 29 января сыграет на выезде с «Динамо» из Минска, бело-голубые в тот же день примут «Сочи».
Также в среду нижегородское «Торпедо» победило в гостях минское «Динамо» (3:1), нападающий нижегородцев Дамир Жафяров побил клубный рекорд результативности за один сезон, набрав 54 (19 голов + 35 передач) очка. Гол Сергея Шмелева из «Сочи» не помог команде в гостях набрать очки в игре с «Йокеритом» (2:3), однако позволил нападающему также стать рекордсменом клуба — он отличается на протяжении семи матчей кряду. Лучший результат в активе Сергея Мозякина («Металлург»), который забрасывал шайбы в девяти встречах подряд.
Ярославский «Локомотив» обыграл пекинский «Куньлунь» (3:2), петербургский СКА — череповецкую «Северсталь» (4:1). Обе команды одержали домашние победы.