Разин выставил молодёжь на матч со СКА. И едва не сотворил сенсацию!
«Северсталь» билась до последнего, а Питер смог дожать соперника лишь в концовке третьего периода.
«Северсталь» билась до последнего, а Питер смог дожать соперника лишь в концовке третьего периода.
Выпускать дублирующий состав на гостевые матчи со СКА — далеко не открытие. Так, например, делал Владимир Крикунов во времена своей работы с «Автомобилистом». Вполне возможно, что главный тренер «Северстали» Андрей Разин подсмотрел эту фишку именно у мэтра отечественного тренерского цеха. Хотя и самому Разину в креативе и непопулярных решениях не откажешь. Порой поступки Андрея Владимировича действительно удивляют.
Сейчас череповчане ведут отчаянную борьбу за право принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина от Западной конференции. Клуб из Вологодской области находится в зоне
На игру вызваны пять игроков из «Алмаза»: Игнат Холькин, Спартак Басимов, Даниил Белялов, Алексей Лапин, Алексей Капустин, а также трое из «Молота-Прикамье»: Артём Марков, Максим Неволин, Антон Сизов.
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«Мы хотим проверить молодёжь в такой обстановке. Это было запланировано давно. Основная задача — посмотреть, как будут выглядеть ребята, играющие на
Морозов совершил перехват у борта, далее Кузьменко вывел Хафизуллина на бросок с центра зоны, с которым Шостак справился, но шайбу не прижал — Бурдасов добавил в ворота. Однако гости не слишком расстроились и продолжили биться на льду.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Не слишком сильно поменялся характер игры и во второй двадцатиминутке. Череповчане не использовали опасный момент у ворот Самонова, за что последовала моментальная расплата. Подколзин вдоль левого борта забрался в зону гостей, чуть сместился в центр и с кистей запустил шайбу в дальний угол ворот. Не выручил даже поймавший кураж Шостак.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В третьем периоде «Северсталь» продолжила огрызаться и сразу же отыгралась, буквально в первой смене распечатав Самонова. Алексеев использовал отскок на «армейский» пятак, сумев с двух попыток направить шайбу в ворота над ловушкой голкипера.
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В самой концовке дубль оформил Бурдасов, пушечным броском реализовавший большинство. 4:1 — с таким счётом СКА выиграл у «Северстали», но гостям точно не должно быть стыдно за свою игру.
Павел Панышев