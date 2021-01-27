«Авангард» стал третьим участником Кубка Гагарина — 2021

Счет в матче открыл Мартиньш Дзиеркалс (вторая минута). Шайбами у победителей отличились Денис Зернов (23) и Алексей Емелин (26). Голевую передачу на Емелина отдал Илья Ковальчук, который набрал 12 (три гола + девять передач) очков в 11 матчах.

Благодаря победе «Авангард» сыграет в Кубке Гагарина седьмой раз подряд. Ранее досрочный выход в плей-офф себе обеспечили лидеры Западной конференции ЦСКА (Москва) и Восточной конференции «Ак Барс» (Казань).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f0e46d5af27bf1f4fb6447d165ccb98b_hd/q758393/506bdda96e5759a65dd9573fe3a4ae79/4767452406?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Боба Хартли набрала 68 очков в 50 матчах и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Рижане, которые потеряли шансы на плей-офф, идут на последнем, 11-м месте таблицы Запада с 23 очками в 49 встречах.