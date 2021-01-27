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27 января, источник: ТАСС

«Авангард» стал третьим участником Кубка Гагарина — 2021

ТАСС, 27 января. Омский «Авангард» победил в гостях рижское «Динамо» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Счет в матче открыл Мартиньш Дзиеркалс (вторая минута). Шайбами у победителей отличились Денис Зернов (23) и Алексей Емелин (26). Голевую передачу на Емелина отдал Илья Ковальчук, который набрал 12 (три гола + девять передач) очков в 11 матчах.

Благодаря победе «Авангард» сыграет в Кубке Гагарина седьмой раз подряд. Ранее досрочный выход в плей-офф себе обеспечили лидеры Западной конференции ЦСКА (Москва) и Восточной конференции «Ак Барс» (Казань).

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Команда Боба Хартли набрала 68 очков в 50 матчах и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Рижане, которые потеряли шансы на плей-офф, идут на последнем, 11-м месте таблицы Запада с 23 очками в 49 встречах.

В следующем матче омский клуб встретится на выезде с ярославским «Локомотивом» 29 января. «Динамо» в тот же день примет череповецкую «Северсталь».

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