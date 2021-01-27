«Авангард» стал третьим участником Кубка Гагарина — 2021
ТАСС, 27 января. Омский «Авангард» победил в гостях рижское «Динамо» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 27 января. Омский «Авангард» победил в гостях рижское «Динамо» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Счет в матче открыл Мартиньш Дзиеркалс (вторая минута). Шайбами у победителей отличились Денис Зернов (23) и Алексей Емелин (26). Голевую передачу на Емелина отдал Илья Ковальчук, который набрал 12 (три гола + девять передач) очков в 11 матчах.
Благодаря победе «Авангард» сыграет в Кубке Гагарина седьмой раз подряд. Ранее досрочный выход в
Команда Боба Хартли набрала 68 очков в 50 матчах и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Рижане, которые потеряли шансы на
В следующем матче омский клуб встретится на выезде с ярославским «Локомотивом» 29 января. «Динамо» в тот же день примет череповецкую «Северсталь».