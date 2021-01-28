В «Сочи» с октября не платили зарплату хоккеистам
Как стало известно «СЭ», хоккеисты «Сочи» последний раз получали зарплату в октябре — за сентябрь. Руководство клуба обещает погасить долги в феврале.
Как стало известно «СЭ», хоккеисты «Сочи» последний раз получали зарплату в октябре — за сентябрь. Руководство клуба обещает погасить долги в феврале.
В турнирной таблице Западной конференции сочинцы занимают предпоследнее, 10-е место, и лишились шансов на выход в
Ранее «СЭ» сообщал, что проблемы с выплатой зарплаты игрокам испытывает и «Амур». Хоккеисты получили зарплату за ноябрь перед сегодняшним матчем против «Салавата Юлаева».