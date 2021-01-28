Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Металлург Мг
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
13
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Нефтехимик
41
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
29.01
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
29.01
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
29.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
29.01
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
29.01
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
29.01
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
29.01
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
29.01
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
23
Хоккей. НХЛ
29.01
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
29.01
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
29.01
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
29.01
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
29.01
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
29.01
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
17Загитова и Медведева в одном кадре
17:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Сочи» с октября не платили зарплату хоккеистам

Как стало известно «СЭ», хоккеисты «Сочи» последний раз получали зарплату в октябре — за сентябрь. Руководство клуба обещает погасить долги в феврале.

Наверх
Источник: ХК «Сочи»

В турнирной таблице Западной конференции сочинцы занимают предпоследнее, 10-е место, и лишились шансов на выход в плей-офф. Команда не выходит в розыгрыш Кубка Гагарина второй сезон подряд.

Ранее «СЭ» сообщал, что проблемы с выплатой зарплаты игрокам испытывает и «Амур». Хоккеисты получили зарплату за ноябрь перед сегодняшним матчем против «Салавата Юлаева».

 Опубликован список ограничений для сборной России по биатлону на ЧМ
Как Семенович выглядела в 16 лет, а Плющенко — в 14. Уникальные кадры с ЧР-1997
ЧМ по фигурному катанию пройдет в запланированные сроки
Губернатор Тамбовской области отказался финансировать клуб
Геннадий Орлов рассказал о возможном уходе Азмуна из «Зенита»
Четырехкратный чемпион мира по биатлону завершил карьеру
Норвежцы отказалась участвовать в этапе Кубка мира в Чехии
Канадский тренер назвал причину возвращения Медведевой в Россию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь