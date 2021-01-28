На классе: дубль Якоба Лильи помог «Барысу» победить неудачника сезона на «Востоке»

Начало игры вышло непростым. Гости весьма добротно оборонялись, хотя было видно, что астанчане не особо форсировали события, стараясь методично и на классе раскачать оборону соперника. Тем не менее перед самым перерывом Дмитрий Шевченко открыл счет, этим самым использовав большинство.

Во втором периоде подопечные Юрия Михайлиса закрепили успех. Правда, это сделали лишь на 38-й минуте усилиями Егора Петухова.

А вот заключительную 20-минутку хозяева откатали более раскрепощенно, что отразилось и на итоговом результате матча. 4:1 — благодаря дублю Якоба Лильи, отличившегося на 42-й и 50-й минутах, а также точному броску Дэниэла Буцаева на 59-й.

После этой игры столичный клуб, набрав 59 очков, закрепился на восьмом месте в Восточной конференции, в которой «Нефтехимик» с 32 баллами остался на предпоследнем, 11-м месте, растеряв ранее все шансы на выход в плей-офф.