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19:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Не проиграли ни в борьбе, ни в движении». Михайлис — о победе над «Нефтехимиком» и следующей игре с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис поделился своим мнением о прошедшей игре с «Нефтехимиком» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1 в пользу казахстанского клуба.

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— Очень важная и нужная победа для нашей команды в эмоциональном плане. Самое главное, что сегодня не проиграли ни в борьбе, ни в движении. Соперник выглядел раскрепощенным, так как потерял шансы на попадание в плей-офф. Скажем так, сегодня сыграли уверенно, дисциплинированно и надежно. Хоть и не реализовали много большинства, — отметил он.

— Следующая игра против «Салавата Юлаева». Какие аргументы найдете, чтобы команда не потеряла победный настрой?

— Наверное, тот матч, который мы проиграли дома, ведя со счетом 3:1 — лучше всякой мотивации. Наверное, сыграем более дисциплинированно и надежно. Думаю, искать лишнее слова для ребят не стоит. Они готовы к этому.

— Почему не сыграли Асетов и Шалапов?

— У Алихана Асетова — ангина, лечится. Егор Шалапов — готовится, в ближайших матчах они сыграют.
После этой игры столичный клуб, набрав 59 очков, закрепился на восьмом месте в Восточной конференции, в которой «Нефтехимик» с 32 баллами остался на предпоследнем, 11-м месте, растеряв ранее все шансы на выход в плей-офф.

Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду с уфимским «Салаватом Юлаевым» 30 января.

Барыс
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Нефтехимик
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