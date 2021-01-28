«Не проиграли ни в борьбе, ни в движении». Михайлис — о победе над «Нефтехимиком» и следующей игре с «Салаватом Юлаевым»

— Очень важная и нужная победа для нашей команды в эмоциональном плане. Самое главное, что сегодня не проиграли ни в борьбе, ни в движении. Соперник выглядел раскрепощенным, так как потерял шансы на попадание в плей-офф. Скажем так, сегодня сыграли уверенно, дисциплинированно и надежно. Хоть и не реализовали много большинства, — отметил он.

— Следующая игра против «Салавата Юлаева». Какие аргументы найдете, чтобы команда не потеряла победный настрой?

— Наверное, тот матч, который мы проиграли дома, ведя со счетом 3:1 — лучше всякой мотивации. Наверное, сыграем более дисциплинированно и надежно. Думаю, искать лишнее слова для ребят не стоит. Они готовы к этому.

— Почему не сыграли Асетов и Шалапов?

— У Алихана Асетова — ангина, лечится. Егор Шалапов — готовится, в ближайших матчах они сыграют.

После этой игры столичный клуб, набрав 59 очков, закрепился на восьмом месте в Восточной конференции, в которой «Нефтехимик» с 32 баллами остался на предпоследнем, 11-м месте, растеряв ранее все шансы на выход в плей-офф.