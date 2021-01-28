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20:38 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Нефтехимика» нашел объяснение поражению от «Барыса»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал игру с «Барысом». Его слова приводит официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1 в пользу казахстанского клуба.

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«Местами понравилась наша игра, особенно в первом и втором периоде. Однако допустили ошибки, которыми опытный соперник воспользовался. Нужно сделать работу над ошибками и двигаться дальше. У нас впереди достаточно игр, несмотря на потерю шансов сыграть в плей-офф. Каждый хоккеист должен ежедневно доказывать, что он может играть в команде, в лиге. Здесь и проявится отношение игроков к оставшейся части чемпионата. Это их будущее», — сказал он.

После этой игры «Барыс» с 59 очками закрепился на восьмом месте в Восточной конференции, в которой «Нефтехимик» с 32 баллами остался на предпоследнем, 11-м месте.

Барыс
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Нефтехимик
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