Тренер «Нефтехимика» нашел объяснение поражению от «Барыса»
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал игру с «Барысом». Его слова приводит официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал игру с «Барысом». Его слова приводит официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в
«Местами понравилась наша игра, особенно в первом и втором периоде. Однако допустили ошибки, которыми опытный соперник воспользовался. Нужно сделать работу над ошибками и двигаться дальше. У нас впереди достаточно игр, несмотря на потерю шансов сыграть в
После этой игры «Барыс» с 59 очками закрепился на восьмом месте в Восточной конференции, в которой «Нефтехимик» с 32 баллами остался на предпоследнем, 11-м месте.