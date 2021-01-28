Тренер «Нефтехимика» нашел объяснение поражению от «Барыса»

«Местами понравилась наша игра, особенно в первом и втором периоде. Однако допустили ошибки, которыми опытный соперник воспользовался. Нужно сделать работу над ошибками и двигаться дальше. У нас впереди достаточно игр, несмотря на потерю шансов сыграть в плей-офф. Каждый хоккеист должен ежедневно доказывать, что он может играть в команде, в лиге. Здесь и проявится отношение игроков к оставшейся части чемпионата. Это их будущее», — сказал он.