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22:13 (мск), источник: ТАСС

Определилась половина участников Кубка Гагарина от Восточной конференции

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Яковлев (10-я минута), Николай Кулемин (39) и Андрей Чибисов (58), у проигравших отличился Робин Ганзл (15).

Команда
Металлург Мг

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает третье место, набрав 67 очков в 50 матчах. Команда стала недосягаемой для идущей девятой новосибирской «Сибири», имеющей в активе 48 очков в 51 встрече, и обеспечила себе участие в Кубке Гагарина сезона-2020/21. Ранее в плей-офф КХЛ вышли московский ЦСКА (Западная конференция), казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» (все — Восточная конференция). «Спартак» на Западе расположился на девятой строчке с 52 очками после 50 игр, столько же очков набрал идущий в зоне плей-офф подольский «Витязь».

«Металлург» в следующем матче 30 января в гостях сыграет с хельсинкским «Йокеритом», «Спартак» в тот же день примет санкт-петербургский СКА.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ;
  • «Барыс» (Нур-Султан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1;.
  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3.
Спартак
1:3
1:1, 0:1, 0:1
Металлург Мг
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