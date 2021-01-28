Определилась половина участников Кубка Гагарина от Восточной конференции

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает третье место, набрав 67 очков в 50 матчах. Команда стала недосягаемой для идущей девятой новосибирской «Сибири», имеющей в активе 48 очков в 51 встрече, и обеспечила себе участие в Кубке Гагарина сезона-2020/21. Ранее в плей-офф КХЛ вышли московский ЦСКА (Западная конференция), казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» (все — Восточная конференция). «Спартак» на Западе расположился на девятой строчке с 52 очками после 50 игр, столько же очков набрал идущий в зоне плей-офф подольский «Витязь».