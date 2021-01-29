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09:13 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» Шевченко о победе: Обидно за Карлссона, мы все хотели, чтобы он сыграл на ноль

Он отметил, что вратарь заслужил шатаут.

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Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко, отметившийся голом в победном матче с «Нефтехимиком», считает, что шайба, пропущенная от соперника, получилась нелепой. По его словам, команда хотела, чтобы у вратаря Хенрика Карлссона был «сухарь».

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«Хорошая игра, было очень моментов. Забили в большинстве. Третий период провели ударно и довели дело до победы. Прогресс в моей игре? Я немного поменял свою подготовку, чуть “успокоился” в голове и начал заниматься своим делом. Обидно за Карлссона, мы все хотели, чтобы он сыграл на ноль. Нелепый гол получился после вбрасывания. Наверное, мы его немного подвели. Хенрик заслужил шатаут, отлично выручал нас», — цитирует Шевченко сайт КХЛ.

Напомним, матч прошел в Нур-Султане. «Барыс» одержал победу со счетом 4:1. Помимо Шевченко, отличились Егор Петухов и Якоб Лилья (дубль).

Следующий матч казахстанский клуб проведет на своем льду в субботу, 30 января, с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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Барыс
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Нефтехимик
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