Новый «Доус» из Швеции, или как «Барысу» повезло с еще одним снайпером в КХЛ

Шведский нападающий Якоб Лилья оформил еще один дубль в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и поднялся в десятку лучших снайперов турнира. О достижениях 27-летнего форварда «Барыса» — в материале корреспондента Vesti.kz.

Два гола в матче с «Нефтехимиком» вывели Лилью в квартет игроков, которые с 19 шайбами делят с десятого по 13 места в снайперском списке лиги. Напарниками шведского форварда являются лидеры «Торпедо» и московского «Динамо» — Дамир Жафяров и Вадим Шипачев. Группу дополняет Джастин Дэнфорт из «Витязя».

С 33 (19+14) очками Лилья вышел в лидеры бомбардирской гонки в «Барысе». На три-пять очков он оторвался от прежних фаворитов в команде — это Линус Виделль (9+21), Никита Михайлис (15+14), Даррен Диц (13+15) и Роман Старченко (12+16). Если шведский нападающий сможет выдержать выбранный темп, то должен набрать больше 40 очков за регулярный чемпионат.

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Дубль в ворота «Нефтехимика» стал вторым в карьере Лильи в КХЛ: первый он оформил в домашнем матче с «Амуром» (5:2). 13 голов фланговый форвард забил в равных составах (первый результат в команде), а шесть — в численном большинстве (первый результат в команде). Четыре гола Лильи стали победными для «Барыса» (делит первое-второе места с Мэттом Фрэттином).

Сколько же забьет Лилья в дебютном чемпионате? Шведский снайпер вполне может завершить турнир в десятке лучших в лиге и всего на четыре шайбы отстает от экс-капитана столичного клуба Найджела Доуса. Один из сильнейших нападающих турнира с 23 голами входит в квартет самых точных игроков, но когда-то стартовал в КХЛ с 16 голами в дебютном сезоне.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_aef43a7c6d02d810a7dace0799d038c7_hd/q758669/ee5402b8cb5eb0c8c057cbc6ea670337/4767594573?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лилья уже превзошел Доуса в первом розыгрыше Лиги и вполне может обновить и другие достижения уроженца Канады. «Девятка» за «Барыс» забивал по 35−36 голов за «регулярку». Шведский дебютант способен приблизиться к этим результатам, если столичный клуб сохранит его в составе. Можно предположить, что в Лилье будут заинтересованы богатые команды турнира и он уйдет. Но, как не раз было, «Барыс» открыл для КХЛ еще одного интересного хоккеиста, который чуть не провалился на старте, но сумел вырваться в лидеры клуба.