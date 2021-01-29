Новый «Доус» из Швеции, или как «Барысу» повезло с еще одним снайпером в КХЛ
Дебютант турнира забил почти два десятка голов.
Дебютант турнира забил почти два десятка голов.
Шведский нападающий Якоб Лилья оформил еще один дубль в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и поднялся в десятку лучших снайперов турнира. О достижениях 27-летнего форварда «Барыса» — в материале корреспондента Vesti.kz.
Два гола в матче с «Нефтехимиком» вывели Лилью в квартет игроков, которые с 19 шайбами делят с десятого по 13 места в снайперском списке лиги. Напарниками шведского форварда являются лидеры «Торпедо» и московского «Динамо» — Дамир Жафяров и Вадим Шипачев. Группу дополняет Джастин Дэнфорт из «Витязя».
С 33 (19+14) очками Лилья вышел в лидеры бомбардирской гонки в «Барысе». На
Дубль в ворота «Нефтехимика» стал вторым в карьере Лильи в КХЛ: первый он оформил в домашнем матче с «Амуром» (5:2). 13 голов фланговый форвард забил в равных составах (первый результат в команде), а шесть — в численном большинстве (первый результат в команде). Четыре гола Лильи стали победными для «Барыса» (делит
Сколько же забьет Лилья в дебютном чемпионате? Шведский снайпер вполне может завершить турнир в десятке лучших в лиге и всего на четыре шайбы отстает от
Лилья уже превзошел Доуса в первом розыгрыше Лиги и вполне может обновить и другие достижения уроженца Канады. «Девятка» за «Барыс» забивал по 35−36 голов за «регулярку». Шведский дебютант способен приблизиться к этим результатам, если столичный клуб сохранит его в составе. Можно предположить, что в Лилье будут заинтересованы богатые команды турнира и он уйдет. Но, как не раз было, «Барыс» открыл для КХЛ еще одного интересного хоккеиста, который чуть не провалился на старте, но сумел вырваться в лидеры клуба.
Добавим, что «Барыс» продолжает борьбу за улучшение позиции в Восточной конференции, а после вчерашнего игрового дня практически догнал всех прямых конкурентов. Завтра, 30 января, столичный клуб на своем льду примет уфимский «Салават Юлаев», который обеспечил себе досрочный выход в Кубок Гагарина. Уйти от «Ак Барса», или как «Барыс» получил шанс подняться в зоне Кубка Гагарина.