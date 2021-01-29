«Потенциала недостаточно, чтобы свернуть шею сопернику». Эксперт сделал прогноз на матч «Барыса» с четвертой командой «Востока»
Астанчане отстают от нее на восемь очков.
Астанчане отстают от нее на восемь очков.
Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз «Рейтингу Букмекеров» на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 «Барыс» — «Салават Юлаев». Он считает, что успеха добьется уфимский клуб.
Встреча пройдет 30 января в
«Забрав на Дальнем Востоке все, что только можно было, и ободрав бедный, бессловесный “Амур” как липку, “Салават Юлаев” возвращается домой через солнечный Казахстан. Там его ждет едва ли не самая удивительная команда нынешнего сезона. Чем удивителен “Барыс”? Ну, например, тем, что команда выиграла пять из шести последних матчей, но при этом как была на восьмом месте Восточной конференции, так там и остается. Притом что седьмая команда этой же самой конференции — нижегородское “Торпедо” — спотыкается на обе ноги, больше проигрывает, чем выигрывает, но так и сохраняет за собой седьмую строчку. Теперь вы понимаете, почему в грядущем матче за “Салават” в Нижнем Новгороде будут болеть не меньше, чем в Уфе. А может, даже и больше. Правда, вряд ли эта моральная поддержка
Перед этой игрой «Салават Юлаев», набрав 67 очков, располагается на четвертом месте Восточной конференции, в которой «Барыс» с 59 баллами идет восьмым. В последнем матче казахстанский клуб переиграл на своем льду «Нефтехимик» (4:1).