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16:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Потенциала недостаточно, чтобы свернуть шею сопернику». Эксперт сделал прогноз на матч «Барыса» с четвертой командой «Востока»

Астанчане отстают от нее на восемь очков.

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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз «Рейтингу Букмекеров» на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 «Барыс» — «Салават Юлаев». Он считает, что успеха добьется уфимский клуб.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 23, 30.01.2021, 14:00

Барыс-Салават Юлаев-

Встреча пройдет 30 января в Нур-Султане. Начало — в 17:00 по местному времени.

«Забрав на Дальнем Востоке все, что только можно было, и ободрав бедный, бессловесный “Амур” как липку, “Салават Юлаев” возвращается домой через солнечный Казахстан. Там его ждет едва ли не самая удивительная команда нынешнего сезона. Чем удивителен “Барыс”? Ну, например, тем, что команда выиграла пять из шести последних матчей, но при этом как была на восьмом месте Восточной конференции, так там и остается. Притом что седьмая команда этой же самой конференции — нижегородское “Торпедо” — спотыкается на обе ноги, больше проигрывает, чем выигрывает, но так и сохраняет за собой седьмую строчку. Теперь вы понимаете, почему в грядущем матче за “Салават” в Нижнем Новгороде будут болеть не меньше, чем в Уфе. А может, даже и больше. Правда, вряд ли эта моральная поддержка как-то скажется на итоговом результате, но, в принципе, Уфа и сама должна решить все вопросы. Ведь два раза в этом сезоне уже решила, а в том единственном, где не решила, все-таки набрала одно очко. И пусть “Барыс” нынче заметно прибавляет в каждой последующей игре, текущего потенциала у него, на мой испорченный взгляд, еще недостаточно для того, чтобы свернуть шею “Салавату”. Причем “Салавату”, даже возвращающемуся с Дальнего Востока и измученному красной икрой. Поэтому лично я столблю на Башкортостан, причем даже на победу в основное время, пусть и с минимальным счетом», — отметил он.

Перед этой игрой «Салават Юлаев», набрав 67 очков, располагается на четвертом месте Восточной конференции, в которой «Барыс» с 59 баллами идет восьмым. В последнем матче казахстанский клуб переиграл на своем льду «Нефтехимик» (4:1).

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