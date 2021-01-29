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18:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» лишился вратаря после матча с прямым конкурентом за место в плей-офф КХЛ

Вратарь «Барыса» Йони Ортио переведен в список травмированных игроков на официальном сайте КХЛ, сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Отмечается, что он получил травму в матче с «Трактором» (2:3). Таким образом, Йони пропустит ближайшие матчи команды.

В нынешнем сезоне голкипер сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча, одержал в них 12 побед при коэффициенте надежности 2,55 и 91,4 процента отраженных бросков.

Ближайший матч подопечные Юрия Михайлиса проведут с уфимским «Салаватом Юлаевым» 30 января в столице Казахстана.

Барыс
2:3
0:1, 1:2, 1:0
Трактор
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