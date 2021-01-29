«Барыс» лишился вратаря после матча с прямым конкурентом за место в плей-офф КХЛ
Вратарь «Барыса» Йони Ортио переведен в список травмированных игроков на официальном сайте КХЛ, сообщает
Вратарь «Барыса» Йони Ортио переведен в список травмированных игроков на официальном сайте КХЛ, сообщает
Отмечается, что он получил травму в матче с «Трактором» (2:3). Таким образом, Йони пропустит ближайшие матчи команды.
В нынешнем сезоне голкипер сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча, одержал в них 12 побед при коэффициенте надежности 2,55 и 91,4 процента отраженных бросков.
Ближайший матч подопечные Юрия Михайлиса проведут с уфимским «Салаватом Юлаевым» 30 января в столице Казахстана.