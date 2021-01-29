Хоккеисты минского «Динамо» уступили московскому ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Начало первого периода осталось за московским ЦСКА, игроки которого с первых минут начали атаки на ворота Дэнни Тэйлора. Впрочем, минчане постепенно смогли отодвинуть игру от владений своего голкипера и более активно действовали на половине площадки конкурентов.

Отличные моменты были у Кирилла Воронина, Роба Клинкхаммера, Шейна Принса, Дениса Мосалева, но шайба упорно не шла в ворота «армейцев». Гости отвечали острыми контратаками. В одной из них Дмитрий Саморуков отпасовал на Максима Соркина, который не смог в ближнем бою переиграть вратаря минской дружины.

Счет был открыт на 14-й минуте. Хозяев льда вывел вперед Алексей Протас. Уроженец Витебщины расторопней всех оказался на добивании, после того как Кирилл Воронин, выезжая из-за ворот, не смог завести шайбу во владения Ларса Юханссона. Гол вдохновил минчан, и их атаки на ворота ЦСКА продолжились. К огорчению болельщиков «зубров», больше они заброшенных шайб в исполнении своих любимцев не увидели.

После перерыва команды не форсировали события, словно ожидая ошибок соперников. Постепенно инициатива начала переходить к хоккеистам московской дружины. Но если Иван Телегин не смог забросить Дэнни Тэйлору, то Константин Окулов свой шанс не упустил и метким броском отправил шайбу в ворота соперников. Добившись успеха, игроки ЦСКА организовали осаду ворот белорусской команды, которая смогла дотерпеть и не пропустить еще раз до второго перерыва.