Хет-трик защитника Чайковски принес московскому «Динамо» победу над «Сочи»

В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковски (21-я, 25-я и 31-я минута) и Даниил Тарасов (34) — все шайбы были заброшены во втором периоде в течение 13 минут. Чайковски стал восьмым защитником в истории лиги, оформившим хет-трик. Также он стал пятым словацким хоккеистом, забросившим три и более шайбы в одном матче КХЛ.

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«Динамо» одержало третью победу подряд и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 51 матче. «Сочи» потерпел третье поражение кряду и потерял шансы на выход в плей-офф, команда идет 10-й на Западе с 34 очками после 52 игр. Ранее на участие в Кубке Гагарина шансы потеряло рижское «Динамо» в Западной конференции и «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Куньлунь» (Пекин) на Востоке. Досрочный выход в плей-офф себе уже обеспечили ЦСКА (Запад), «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск) и уфимский «Салават Юлаев» (все — Восток).

В следующем матче московское «Динамо» 1 февраля примет петербургский СКА, «Сочи» днем ранее сыграет в гостях с «Нефтехимиком».