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16:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Салавату Юлаеву», но поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ

«Барыс» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в овертайме, но поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:2.

В составе «Барыса» шайбы забросили Кирилл Панюков (4-я минута) и Никита Михайлис (13-я). А у гостей отличились Филип Ларсен (51-я), Сакари Маннинен (52-я) и Александр Алексеев (62-я). Стоит отметить, что «Барыс» вел со счетом 2:0, но в третьем периоде за две минуты пропустил две шайбы.

После этого у «Барыса» стало 60 очков, что позволило обойти «Автомобилист» и «Торпедо», у которых по 59 баллов. Также 60 очков и у «Трактора», который занимает пятую строчку.
Следующий матч «Барыс» проведет 1 февраля против «Автомобилиста». Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барыс
2:3ОТ
2:0, 0:0, 0:2
Салават Юлаев
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