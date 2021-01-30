«Барыс» проиграл «Салавату Юлаеву», но поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ
«Барыс» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в овертайме, но поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Барыс» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в овертайме, но поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в
В составе «Барыса» шайбы забросили Кирилл Панюков (4-я минута) и Никита Михайлис (13-я). А у гостей отличились Филип Ларсен (51-я), Сакари Маннинен (52-я) и Александр Алексеев (62-я). Стоит отметить, что «Барыс» вел со счетом 2:0, но в третьем периоде за две минуты пропустил две шайбы.
После этого у «Барыса» стало 60 очков, что позволило обойти «Автомобилист» и «Торпедо», у которых по 59 баллов. Также 60 очков и у «Трактора», который занимает пятую строчку.
Следующий матч «Барыс» проведет 1 февраля против «Автомобилиста». Встреча пройдет в