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17:56 (мск), источник: Vesti.kz

«У нас 11 игр через день». Михайлис — о поражении «Барыса» от «Салавата Юлаева»

Команда вела 2:0, но проиграла.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис заявил, что хоккеисты команды не успевают восстанавливаться между матчами из-за сложного календаря, сообщает агентство «Р-Спорт».

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«Два хороших периода, здорово играли и в обороне, и в атаке. Впереди что-то у нас не получилось, “Салават” хорошо оборонялся. А третий период мы провалили. Уступали в движении, проигрывали борьбу. Соперник нас за это наказал. Просто в третьем соперник немного добавил, а мы, наоборот, потеряли концентрацию. Может быть, еще и “физика” подвела, у нас 11 игр через день. Очень тяжело восстанавливаться, большая нагрузка на ребят ложится», — сказал Михайлис на пресс-конференции.

В свою очередь, главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся заявил следующее: «Характер ребят — это то, чем я доволен. Даже в третьем периоде мы старались придерживаться плана и знали, что у нас будут моменты при игре “5 на 5”. Когда ты имеешь систему, важно, как проявляют себя лидеры внутри этой системы. Это было сегодня: лидеры проявили себя и в итоге мы смогли выиграть в этом непростом матче. Мы очень довольны, что мы смогли заработать шесть очков в трех выездных матчах. У нас длительное путешествие, знали, что нас ждет тяжелая игра против мощного соперника. У нас была хорошая энергия в матче, и я рад, что мы смогли одержать победу. По ходу матча мы получили несколько “простых” удалений, зато хорошо выглядели в меньшинстве, показали характер. Если посмотреть с этой стороны, то я доволен ребятами».

Напомним, «Барыс» проиграл «Салавату Юлаеву» в овертайме со счетом 2:3, выигрывая по ходу встречи две шайбы. При это подопечные Михайлиса смогли подняться с восьмого на шестое место.

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2:3ОТ
2:0, 0:0, 0:2
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