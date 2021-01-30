«У нас 11 игр через день». Михайлис — о поражении «Барыса» от «Салавата Юлаева»
Команда вела 2:0, но проиграла.
Команда вела 2:0, но проиграла.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис заявил, что хоккеисты команды не успевают восстанавливаться между матчами
«Два хороших периода, здорово играли и в обороне, и в атаке. Впереди
В свою очередь, главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся заявил следующее: «Характер ребят — это то, чем я доволен. Даже в третьем периоде мы старались придерживаться плана и знали, что у нас будут моменты при игре “5 на 5”. Когда ты имеешь систему, важно, как проявляют себя лидеры внутри этой системы. Это было сегодня: лидеры проявили себя и в итоге мы смогли выиграть в этом непростом матче. Мы очень довольны, что мы смогли заработать шесть очков в трех выездных матчах. У нас длительное путешествие, знали, что нас ждет тяжелая игра против мощного соперника. У нас была хорошая энергия в матче, и я рад, что мы смогли одержать победу. По ходу матча мы получили несколько “простых” удалений, зато хорошо выглядели в меньшинстве, показали характер. Если посмотреть с этой стороны, то я доволен ребятами».
Напомним, «Барыс» проиграл «Салавату Юлаеву» в овертайме со счетом 2:3, выигрывая по ходу встречи две шайбы. При это подопечные Михайлиса смогли подняться с восьмого на шестое место.