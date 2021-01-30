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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов забросил потрясающую шайбу после сольного прохода

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Куньлунь Ред Стар».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана.

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На последней минуте первого игрового отрезка «Куньлунь» попытался провести быструю атаку, но Никита Лямкин помешал это сделать, перехватив пас и отдав передачу на Артёма Галимова. Нападающий начал прорыв по флангу, рядом с ним было два защитника китайской команды. Галимов пробросил шайбу себе между коньков, прикрыл её корпусом и сместился к воротам. Нанести акцентированный бросок ему помешали, но шайба проскочила дальше. Находясь уже спиной к снаряду и двигаясь на одном коньке, Галимов сумел с неудобной руки аккуратно протолкнуть шайбу в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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