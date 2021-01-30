Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов забросил потрясающую шайбу после сольного прохода

На последней минуте первого игрового отрезка «Куньлунь» попытался провести быструю атаку, но Никита Лямкин помешал это сделать, перехватив пас и отдав передачу на Артёма Галимова. Нападающий начал прорыв по флангу, рядом с ним было два защитника китайской команды. Галимов пробросил шайбу себе между коньков, прикрыл её корпусом и сместился к воротам. Нанести акцентированный бросок ему помешали, но шайба проскочила дальше. Находясь уже спиной к снаряду и двигаясь на одном коньке, Галимов сумел с неудобной руки аккуратно протолкнуть шайбу в ворота.