СКА отправил пять безответных шайб в ворота «Спартака» и обеспечил себе место в плей-офф

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Встреча завершилась со счетом 5:0. В составе победителей по 2 (1+1) очка набрали Лукас Бенгтссон, Иван Морозов и Антон Бурдасов, который отметился результативными действиями в четвертом матче кряду.

Команда Валерия Брагина довела победную серию в КХЛ до четырех матчей и продолжает быть вице-лидером турнирной таблицы Западной конференции. Победа над красно-белыми гарантировала СКА участие в плей-офф.

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