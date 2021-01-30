СКА отправил пять безответных шайб в ворота «Спартака» и обеспечил себе место в плей-офф
СКА в гостях разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
СКА в гостях разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 5:0. В составе победителей по 2 (1+1) очка набрали Лукас Бенгтссон, Иван Морозов и Антон Бурдасов, который отметился результативными действиями в четвертом матче кряду.
Команда Валерия Брагина довела победную серию в КХЛ до четырех матчей и продолжает быть
«Спартак» идет девятым в таблице Запада и продолжает борьбу за попадание в