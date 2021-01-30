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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Биться будем или расходимся?» Знарок устроил взбучку, но «Спартаку» это не помогло

СКА разгромил соперника в принципиальном матче и обеспечил себе выход в плей-офф, а у красно-белых всё сложно.

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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал на своём льду СКА. Турнирное положение у москвичей если не критическое, то близкое к этому. Команда с солидным бюджетом и приличным составом находится за чертой плей-офф. Если всё так и закончится, то серьёзных изменений в тренерском штабе и руководстве красно-белым не избежать. В то время как рижское «Динамо» и ХК «Сочи» официально лишились всех шансов на продолжение борьбы за Кубок Гагарина, между «Спартаком», «Витязем», «Северсталью» и минским «Динамо» идёт отчаянная борьба. Интрига на Западе в нынешнем сезоне гораздо интереснее, нежели на Востоке, где всё ясно на 99%.

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«Нам нужно прибавить в использовании моментов, сегодня их было достаточно — “один в ноль”, “два в одного”. Повторюсь, реализация моментов. Во втором периоде создали много», — говорил Знарок после поражения в предыдущей игре с магнитогорским «Металлургом».

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Похоже, слова главного тренера не подействовали на его хоккеистов. По-прежнему работает на лавке генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, который помогает тренерскому штабу, но и это пока не приносит особого результата. Удалось обыграть в овертайме «Торпедо», после чего последовало поражение от «Магнитки» и вот теперь случилась неудача в игре со СКА.

При этом первый период встречи с гостями из Питера «Спартак» и вовсе провалил. Бенгтссон и Кемппайнен с интервалом в 18 секунд поразили ворота Гудачека. Постоянно нюхавший нашатырь Знарок вынужден был взять тайм-аут. «Мы команда или кто? Биться будем или расходимся?», — грозно обратился к своим подопечным Олег Валерьевич.

По всей видимости, в раздевалке между Знарком и хоккеистами состоялся серьёзный мужской разговор. То, как «Спартак» отбывал номер на льду в стартовой двадцатиминутке (по-другому такое безволие никак не назвать), однозначно не нравилось привыкшему к порядку Знарку.

Во втором отрезке матча заряженный эмоциями нападающий Котляревский вступил в кулачный поединок с защитником СКА Галенюком, проиграв бой в самой концовке. Грамотно себя повели судьи, которые не стали влезать в драку и лишать публику зрелища.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Спартаковцы находились в хорошем эмоциональном состоянии, призыв Знарка биться на льду был услышан, вот только распечатать ворота Александра Самонова никак не получалось. И здесь снова вспоминаются разговоры о нереализованных моментах и нехватке мастерства. Всё-таки в этом плане у «Спартака» заметны серьёзные проблемы. Потерялся и финн Лехтеря, залечивший травму и пропустивший семь недель. Тяжело сразу попасть в нужный темп.

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В концовке второго периода гости убежали в контратаку, Бурдасов выложил шайбу на клюшку Морозову, который в упор расстрелял владения Гудачека. Комбинация была разыграна как по нотам, а на Знарка было больно смотреть. Тренер не понимал, что происходит с его командой. 3:0 в пользу СКА — отыграть такой гандикап за период у «армейцев» практически невозможно.

Уже традиционно «Спартак» пропустил шайбу при игре в большинстве. Кемппайнен нарушил правила, на лёд вышел защитник Юсе, в итоге допустивший грубую ошибку. Кетов буквально обокрал шведа, убежал на рандеву с Гудачеком и в четвёртый раз огорчил словака. Пропущенная в большинстве шайба стала для красно-белых десятой в сезоне — это абсолютно худший показатель в лиге. Кетов первым в истории КХЛ достиг отметки в 20 голов в меньшинстве.

Хозяева окончательно расклеились, Фёдоров схлопотал две минуты, а Бурдасов рикошетом от Торченюка поразил цель. 5:0 в пользу СКА, лишние слова здесь излишни. «Спартаку» нужно в срочном порядке предпринимать какие-то меры, иначе крупного провала не избежать. В свою очередь СКА официально забронировал за собой путёвку в плей-офф.

Павел Панышев

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0:5
0:2, 0:1, 0:2
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