«Биться будем или расходимся?» Знарок устроил взбучку, но «Спартаку» это не помогло
СКА разгромил соперника в принципиальном матче и обеспечил себе выход в
СКА разгромил соперника в принципиальном матче и обеспечил себе выход в
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал на своём льду СКА. Турнирное положение у москвичей если не критическое, то близкое к этому. Команда с солидным бюджетом и приличным составом находится за чертой
«Нам нужно прибавить в использовании моментов, сегодня их было достаточно — “один в ноль”, “два в одного”. Повторюсь, реализация моментов. Во втором периоде создали много», — говорил Знарок после поражения в предыдущей игре с магнитогорским «Металлургом».
Похоже, слова главного тренера не подействовали на его хоккеистов.
При этом первый период встречи с гостями из Питера «Спартак» и вовсе провалил. Бенгтссон и Кемппайнен с интервалом в 18 секунд поразили ворота Гудачека. Постоянно нюхавший нашатырь Знарок вынужден был взять
Во втором отрезке матча заряженный эмоциями нападающий Котляревский вступил в кулачный поединок с защитником СКА Галенюком, проиграв бой в самой концовке. Грамотно себя повели судьи, которые не стали влезать в драку и лишать публику зрелища.
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Спартаковцы находились в хорошем эмоциональном состоянии, призыв Знарка биться на льду был услышан, вот только распечатать ворота Александра Самонова никак не получалось. И здесь снова вспоминаются разговоры о нереализованных моментах и нехватке мастерства.
В концовке второго периода гости убежали в контратаку, Бурдасов выложил шайбу на клюшку Морозову, который в упор расстрелял владения Гудачека. Комбинация была разыграна как по нотам, а на Знарка было больно смотреть. Тренер не понимал, что происходит с его командой. 3:0 в пользу СКА — отыграть такой гандикап за период у «армейцев» практически невозможно.
Уже традиционно «Спартак» пропустил шайбу при игре в большинстве. Кемппайнен нарушил правила, на лёд вышел защитник Юсе, в итоге допустивший грубую ошибку. Кетов буквально обокрал шведа, убежал на рандеву с Гудачеком и в четвёртый раз огорчил словака. Пропущенная в большинстве шайба стала для
Хозяева окончательно расклеились, Фёдоров схлопотал две минуты, а Бурдасов рикошетом от Торченюка поразил цель. 5:0 в пользу СКА, лишние слова здесь излишни. «Спартаку» нужно в срочном порядке предпринимать
Павел Панышев